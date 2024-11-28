Уфимцы пожаловались на густой смог и пыль в городе

На днях уфимцы обратили внимание на густую пелену смога и пыли, которая окутала город. Улицы заполнили странный туман и неприятный запах, многие горожане отмечают, что им было тяжело дышать. В микрорайонах Инорс, Сипайлово и в Черниковке смог был настолько сильный, что по утрам и вечерам сквозь него с трудом можно было рассмотреть даже очертания домов. О причинах неблагоприятных атмосферных явлений в разговоре с «КП-Уфа» рассказали в Минэкологии республики.
«ДЫШАТЬ НЕВОЗМОЖНО!».
Свои жалобы на качество воздуха горожане активно оставляли в соцсетях.
— Над проспектом Салавата Юлаева стена пыли, хоть топор вешай, — пишет Василий Н.
— Дышать невозможно! — жалуется Анна К.
Уфимцы говорят, что неприятный запах и смог негативно отражается на здоровье: у многих слезятся глаза и начался кашель.
По словам горожан, из-за смога невозможно дышать. Фото: соцсети.
По словам местных жителей, проблема с загрязнением атмосферы не ограничивается только северной частью Уфы. В южных районах ситуация также оставляет желать лучшего: смог и пыль стали постоянными спутниками жителей башкирской столицы. Причем, по мнению горожан, вредные выхлопы с промышленных предприятий тут не причем. Просто заметно похолодало, а вот снег так до сих пор и не выпал.
— Не вешайте вину только на заводы. Так-то уже, как минимум, две недели должен снег лежать, а его нет. Из-за погоды такие вот аномалии, — убежден Руслан Х.
Из-за плохой видимости на дорогах Башкирии введены ограничения. Фото: МЧС России по РБ.
Не обошлось без упоминания и Стерлитамака, где жители также испытывают дискомфорт. Горожане жалуются в администрацию города и региона на густой туман и плохую видимость, многие отмечают, что дышать на улице становится все труднее.
аналогичная обстановка сохраняется в Стерлитамаке. На фотографии едва можно разглядеть очертания домов и автомобилей. Фото: соцсети.
ОФИЦИАЛЬНО.
В связи с ухудшением качества воздуха вУфе Министерство экологии республики решило внести ясность в ситуацию. По словам представителей ведомства, возникновение пылевого облака связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, которые накрыли регион.
— Это краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующее накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При возникновении НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — Ред.) возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, — сообщает пресс-служба ведомства.