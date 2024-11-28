Уфимцы пожаловались на густой смог и пыль в городе

На днях уфимцы обратили внимание на густую пелену смога и пыли, которая окутала город. Улицы заполнили странный туман и неприятный запах, многие горожане отмечают, что им было тяжело дышать. В микрорайонах Инорс, Сипайлово и в Черниковке смог был настолько сильный, что по утрам и вечерам сквозь него с трудом можно было рассмотреть даже очертания домов. О причинах неблагоприятных атмосферных явлений в разговоре с «КП-Уфа» рассказали в Минэкологии республики.