В Подмосковье мужчина заперся в квартире с бригадой скорой помощи и угрожал им ножом

Инцидент произошел 27 ноября, реанимационная бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, который жаловался на проблемы с сердцем. По данным mk.ru, больной находился в состоянии длительного запоя и потребовал у врачей, чтобы они его «прокапали».