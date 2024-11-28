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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с тлеющим полигоном в Кургане

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с распространением дыма и запаха гари из-за тления третий месяц подряд отходов на Шуховском полигоне в Кургане. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: AP 2024

Пожар на полигоне произошел в сентябре, через несколько дней он был локализован.

«На контроле прокуратуры Курганской области находится ситуация, связанная с нарушением требований природоохранного законодательства при эксплуатации Шуховского полигона ТБО в г. Кургане. В СМИ распространяются сведения о задымлении воздуха от длительного горения отходов на площадке Шуховского полигона ТБО. Установлено, что в результате нерегулярной пересыпки песком слоев отходов и их увлажнения в сентябре текущего года произошло возгорание. Принятыми мерами со стороны спецслужб пожар был локализован, однако имеет место задымление в связи с тлением отходов внутри тела полигона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее прокурор внес в адрес руководителя предприятия представление из-за выявленных нарушений при эксплуатации полигона ТБО, неисправности специализированной техники, а также непринятия мер по обновлению спецтранспорта, виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. «Кроме того, в настоящее время в Курганском городском суде рассматривается гражданское дело по иску прокурора к МУП города Кургана “Шуховский полигон ТБО” об устранении нарушений закона, в том числе повлекших возникновение пожара. Ситуация находится на контроле прокуратуры области», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура