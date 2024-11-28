Прокуратура взяла на контроль ситуацию с тлеющим полигоном в Кургане

«На контроле прокуратуры Курганской области находится ситуация, связанная с нарушением требований природоохранного законодательства при эксплуатации Шуховского полигона ТБО в г. Кургане. В СМИ распространяются сведения о задымлении воздуха от длительного горения отходов на площадке Шуховского полигона ТБО. Установлено, что в результате нерегулярной пересыпки песком слоев отходов и их увлажнения в сентябре текущего года произошло возгорание. Принятыми мерами со стороны спецслужб пожар был локализован, однако имеет место задымление в связи с тлением отходов внутри тела полигона», — говорится в сообщении.