Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников оформлять ИП

По словам бывших сотрудников Блиновской, она заставляла своих подчинённых, включая бухгалтеров, оформлять на себя ИП и отдавать от них логины, пароли и цифровые подписи. Какие операции она там проводила, сотрудники якобы не знали. По их мнению, на такой дерзкий шаг королева марафонов пошла, потому что ей «некуда было принимать деньги».
На заседание Блиновская пришла с наращёнными ресничками. Ранее ей разрешили воспользоваться салоном красоты и спортзалом в СИЗО. Почти всё время она сидела молча, лишь в конце немного поплакала, запив переживания водой.