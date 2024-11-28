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Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников оформлять ИП

Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников оформлять ИП, чтобы проводить через них финансовые операции. Такие строгие поручения королева марафонов раздавала через свою «правую руку» Лилию Орленко, передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

По словам бывших сотрудников Блиновской, она заставляла своих подчинённых, включая бухгалтеров, оформлять на себя ИП и отдавать от них логины, пароли и цифровые подписи. Какие операции она там проводила, сотрудники якобы не знали. По их мнению, на такой дерзкий шаг королева марафонов пошла, потому что ей «некуда было принимать деньги».

На заседание Блиновская пришла с наращёнными ресничками. Ранее ей разрешили воспользоваться салоном красоты и спортзалом в СИЗО. Почти всё время она сидела молча, лишь в конце немного поплакала, запив переживания водой.