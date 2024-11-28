Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников оформлять ИП

По словам бывших сотрудников Блиновской, она заставляла своих подчинённых, включая бухгалтеров, оформлять на себя ИП и отдавать от них логины, пароли и цифровые подписи. Какие операции она там проводила, сотрудники якобы не знали. По их мнению, на такой дерзкий шаг королева марафонов пошла, потому что ей «некуда было принимать деньги».