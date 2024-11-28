СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии

Ребенок занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. В Сортавалу сразу же выехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы имени В. А Баранова. По словам Охлопкова, врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова. В настоящее время ребенок дышит сам.