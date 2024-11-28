Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Карелии, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне, сообщает республиканское СУ СК России по региону.

Источник: © РИА Новости

Ребенок занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. В Сортавалу сразу же выехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы имени В. А Баранова. По словам Охлопкова, врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова. В настоящее время ребенок дышит сам.

«Предварительно установлено, что 27.11.2024 ребенок 2011 года рождения получил тяжелую травму головы металлическим карабином тормозного пояса для плавания во время группового занятия с тренером в бассейне», — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей». В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей на тренировке.

СК