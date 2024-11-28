Служба информации прокуратуры Могилевской области сообщила, что суд дал 13 лет тюрьмы могилевчанину, который зарезал пасынка на даче после телефонной ссоры с ним.
43-летний житель Могилева, как установило следствие, находился 5 июля 2024 года на даче в Дрибинском районе. По телефону он поссорился с 24-летним пасынком. Позже молодой человек, будучи нетрезвым, приехал из областного центра поговорить с отчимом. Но последний встретил пасынка с ножом. Конфликт продолжался, и обвиняемый нанес пасынку не менее семи ранений ножом. От них молодой человек скончался на месте.
Но 43-мужчина вину не признал, утверждая, что действовал в состоянии необходимой обороны. Сообщается, что прокуратура Дрибинского района поддержала в суде гособвинение в убийстве пасынка. А с учетом представленных обвинителем доказательств районный суд вынес обвинительный приговор. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии усиленного режима. Также в пользу родного брата погибшего суд взыскал с обвиняемого 70 тысяч рублей маткомпенсации морального вреда.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, опротестован в порядке апелляции.
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