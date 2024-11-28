Суд дал 13 лет тюрьмы могилевчанину, который зарезал пасынка на даче после телефонной ссоры с ним

43-летний житель Могилева, как установило следствие, находился 5 июля 2024 года на даче в Дрибинском районе. По телефону он поссорился с 24-летним пасынком. Позже молодой человек, будучи нетрезвым, приехал из областного центра поговорить с отчимом. Но последний встретил пасынка с ножом. Конфликт продолжался, и обвиняемый нанес пасынку не менее семи ранений ножом. От них молодой человек скончался на месте.