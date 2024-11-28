Подросток на велосипеде попал под машину. Очевидцев ДТП ищут в Могилеве

Инцидент произошел 30 мая около 12.30 вблизи дома № 16 по ул. Белинского областного центра. Женщина-водитель на автомобиле Skoda Octavia на нерегулируемом пешеходном переходе совершила столкновение с подростком, который двигался на велосипеде. В результате ДТП парень получил травмы.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения.



Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию в оперативно-дежурную службу УСК по Могилевской области по телефонам: (80222) 74−85−70, 29−80−06 (круглосуточно), либо 29−81−81 (в будние дни с 09.00 до 18.00).



Согласно материалам дела, в момент аварии вблизи пешеходного перехода находилась светловолосая женщина (на вид 30−35 лет), которая держала за руку маленького ребенка. Следователи убедительно просят ее откликнуться.