В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах

«Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании — ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. “Наркодроны” производились в Украине, а затем перевозились автомобильным транспортом на юг нашей страны», — говорится в сообщении.
В рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек — семь из них заключены под стражу, отметили в пресс-релизе.
Преступники использовали большие беспилотные летательные аппараты ручной сборки, способные перевозить около десяти килограммов гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более пятидесяти километров. Эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.