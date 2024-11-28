В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах

В рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек — семь из них заключены под стражу, отметили в пресс-релизе.