Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на украинских дронах

МАДРИД, 28 ноя — РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая предположительно перевозила наркотики на украинских дронах из Марокко на территорию королевства, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов страны.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании — ред.) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. “Наркодроны” производились в Украине, а затем перевозились автомобильным транспортом на юг нашей страны», — говорится в сообщении.

В рамках расследования, в котором принимали участие представители Европола, а также полицейские власти Украины и Польши, было проведено шесть обысков в Альхесирасе и Марбелье. В результате были задержаны десять человек — семь из них заключены под стражу, отметили в пресс-релизе.

Преступники использовали большие беспилотные летательные аппараты ручной сборки, способные перевозить около десяти килограммов гашиша за каждый полет и имеющие радиус действия более пятидесяти километров. Эти летательные аппараты могли пролететь маршрут между Марокко и Испанией над водами Гибралтарского пролива без необходимости приземляться.