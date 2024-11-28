В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в пособничестве СБУ

«Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по фальшивым документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию при посредничестве граждан Абхазии», — сообщает пресс-служба СГБ.
По данным ведомства, «известно, что Копцев по поручению СБУ занимался подготовкой к диверсионно-подрывной деятельности на территории РФ, а именно сбором беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой».
«Лисов также находился в розыске на территории РФ. Являясь военнослужащим минобороны РФ, он самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы», — говорится в сообщении.
Задержанные были переданы ФСБ России по партнерским каналам, сообщает пресс-служба СГБ.