В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в пособничестве СБУ

СУХУМ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой — в дезертирстве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства республики.