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В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в пособничестве СБУ

СУХУМ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой — в дезертирстве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства республики.

Источник: Reuters

«Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по фальшивым документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию при посредничестве граждан Абхазии», — сообщает пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, «известно, что Копцев по поручению СБУ занимался подготовкой к диверсионно-подрывной деятельности на территории РФ, а именно сбором беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой».

«Лисов также находился в розыске на территории РФ. Являясь военнослужащим минобороны РФ, он самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы», — говорится в сообщении.

Задержанные были переданы ФСБ России по партнерским каналам, сообщает пресс-служба СГБ.