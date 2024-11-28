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Запрещённый и опасный для здоровья клей нашли в колбасе от владимирского ЗАО «Стародворские колбасы»

Там делают «Вязанку», «Стародворскую», «Сочинку», «Докторскую», сервелаты «Кремлёвский», «Зернистый» и так далее.

Источник: Телеграм-канал Mash

Неделю назад это же обнаружили в их сосисках.

Речь идёт о ферменте микробная трансглютаминаза, которым недобросовестные производители «склеивают» сырьё. Он может вызвать проблемы с иммунитетом, кишечником и повысить риск развития рака. Пробы, как и в прошлый раз, взяли из магазинов Мордовии. В итоге Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля, информацию передали в Роспотребнадзор.

Ранее фермент нашли во многих отечественных сосисках. Конкретные названия и бренды расписывали тут.