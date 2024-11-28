Запрещённый и опасный для здоровья клей нашли в колбасе от владимирского ЗАО «Стародворские колбасы»

Речь идёт о ферменте микробная трансглютаминаза, которым недобросовестные производители «склеивают» сырьё. Он может вызвать проблемы с иммунитетом, кишечником и повысить риск развития рака. Пробы, как и в прошлый раз, взяли из магазинов Мордовии. В итоге Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля, информацию передали в Роспотребнадзор.