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Год держал в страхе: Под Ростовом задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Ростовской области поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 13-летней.

Источник: Комсомольская правда

В одном из сел Ростовской области школьница стала жертвой преступника. По версии следствия, над 13-летней девочкой надругался друг ее родителей.

Женщина написала заявление в полицию Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

СТРАШНАЯ ТАЙНА.

Пока известно, что 45-летний мужчина был знакомым семьи и, вероятно, воспользовался этим. О том, что произошло в сентябре 2023-го, подросток не говорила никому. Страшную тайну ученица хранила в себе из-за страха. Дело в том, что мужчина постоянно ее запугивал. В итоге правда вскрылась лишь через год.

Узнав о том, что произошло с дочерью, мать написала заявление в полицию.

Как сообщили в Следственном управлении следственного комитета по Ростовской области, мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — добавили в ведомстве.

На мужчину завели дело Светлана МАКОВЕЕВА.

ГРОЗИТ 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ.

Дончанина отправили в СИЗО. Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, ему грозит лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» рассказывала о ростовчанке, которую много лет совращал отец. Все началось, когда ей было примерно семь-восемь лет. Школьница стыдилась того, что делал родной человек, когда оставался с ней дома наедине, поэтому не говорила об этом ни подругам, ни учителям.

В полицию ростовчанка обратилась в 22 года. К этому времени она уже стала мамой девочки. Однажды дочь пожаловалась, что дедушке «ведет себя странно» и «трогает».

В суде задержанному избрали меру пресечения Светлана МАКОВЕЕВА.

52-летнего мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Суд приговорил ростовчанина к серьезному сроку лишения свободы. В колонии строго режима он проведет 16 лет.