Год держал в страхе: Под Ростовом задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы

Пока известно, что 45-летний мужчина был знакомым семьи и, вероятно, воспользовался этим. О том, что произошло в сентябре 2023-го, подросток не говорила никому. Страшную тайну ученица хранила в себе из-за страха. Дело в том, что мужчина постоянно ее запугивал. В итоге правда вскрылась лишь через год.