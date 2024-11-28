При пожаре в Быховском районе семью спасли собаки

«В деревне Седич 27 ноября вечером 60-летний хозяин дома прочистил отопительный котел, а ведро с углями и золой оставил на улице около сарая. Ближе к полуночи семья уснула, а в 04:00 их разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме», — сообщили в ведомстве.