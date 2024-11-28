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При пожаре в Быховском районе семью спасли собаки

Во время пожара в Быховском районе семье удалось покинуть дом благодаря лаю собак. Об это сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

«В деревне Седич 27 ноября вечером 60-летний хозяин дома прочистил отопительный котел, а ведро с углями и золой оставил на улице около сарая. Ближе к полуночи семья уснула, а в 04:00 их разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме», — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что пожаром охвачен сарай, который вплотную примыкал к дому.

Мужчина в спешном порядке выгнал со двора автомобиль, а женщина вызвала спасателей, которые помогли потушить пожар и спасти жилой дом.

«Пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая. Огнем в сарае уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество», — сообщили в МЧС.

пожары