При пожаре в Быховском районе семью спасли собаки

«В деревне Седич 27 ноября вечером 60-летний хозяин дома прочистил отопительный котел, а ведро с углями и золой оставил на улице около сарая. Ближе к полуночи семья уснула, а в 04:00 их разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме», — сообщили в ведомстве.
Оказалось, что пожаром охвачен сарай, который вплотную примыкал к дому.
Мужчина в спешном порядке выгнал со двора автомобиль, а женщина вызвала спасателей, которые помогли потушить пожар и спасти жилой дом.
«Пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая. Огнем в сарае уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество», — сообщили в МЧС.