Азербайджанец, который в Кумертау ранил в ухо мужчину, вымогал крупные суммы денег

— Председателю СК России был представлен доклад о расследовании уголовного дела. Материалы Управления уголовного розыска МВД по РБ переданы в территориальное подразделение СК России, где возбуждены уголовные дела о вымогательстве. Также в отношении обвиняемого сотрудниками полиции был составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда г. Кумертау на иностранца наложен штраф без выдворения за пределы нашей страны, — сообщают СК и МВД.