Азербайджанец, который в Кумертау ранил в ухо мужчину, вымогал крупные суммы денег

В Башкирии иностранцу, ранившего в Кумертау человека, предъявили обвинение в двух эпизодах вымогательства. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
Напомним, вечером 30 июля на остановке общественного транспорта у 34-летнего гражданина Азербайджана возник незначительный конфликт из-за денег с местным жителем. Из-за этого он с близкого расстояния выстрелил оппоненту в голову из пистолета с холостыми патронами. Потерпевший успел вовремя увернуться, однако все же получил травму уха.
Известно, что ранее злоумышленника выдворили из России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Мужчину задержали, сейчас он под арестом.
В ходе расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили два факта вымогательства, которые совершил обвиняемый.
В первом случае мужчина заставил 43-летнего жителя Кумертау продать Opel Astra и забрал у него 500 тысяч рублей. Второй случай произошел в том же городе и по такой же схеме: 22-летний продавец ВАЗ 2114 лишился машины и 50 тысяч рублей.
— Председателю СК России был представлен доклад о расследовании уголовного дела. Материалы Управления уголовного розыска МВД по РБ переданы в территориальное подразделение СК России, где возбуждены уголовные дела о вымогательстве. Также в отношении обвиняемого сотрудниками полиции был составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда г. Кумертау на иностранца наложен штраф без выдворения за пределы нашей страны, — сообщают СК и МВД.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.