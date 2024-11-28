Al Masirah: США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

По его сведениям, обстрелам подвергся район Баджиль. Информация о том, какие объекты стали целями атак, а также данные об их последствиях не приводятся.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции «Страж процветания» по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.