В Петербурге загорелась детская поликлиника

28 ноября сообщалось, что в подмосковном Климовске на промышленном предприятии локализовали пожар на площади 4,2 тыс. квадратных метров. Пожар начался утром 28 ноября. В ведомстве уточнили, что горит здание по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. У здания частично рухнула крыша.