Ространснадзор внепланово проверит «Азимут» после ЧП в Анталье

В Росавиации добавили, что расследование причин произошедшего с самолетом «Азимута» в Анталье только началось, идет сбор и анализ фактуры. «К формированию выводов надо подходить крайне ответственно. Мы не можем себе позволить фантазировать, что-то выдумывать — для тщательной перепроверки фактов, их анализа нужно время. Здесь уместно вспомнить о русской пословице: “Семь раз отмерь, один раз отрежь”, — констатировали в агентстве.