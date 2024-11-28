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Ространснадзор внепланово проверит «Азимут» после ЧП в Анталье

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Азимут» в связи с возгоранием двигателя самолета авиаперевозчика после посадки в Анталье. Целью проверки станет анализ работы авиакомпании в области обеспечения безопасности полетов, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

Источник: Валерий Матыцин/ТАСС

«Внеплановую, согласованную с Южной транспортной прокуратурой проверку авиакомпании “Азимут” на предмет исполнения авиационного законодательства проведут специалисты Ространснадзора. Ее основная цель — всесторонний анализ работы перевозчика в области обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что расследование причин произошедшего с самолетом «Азимута» в Анталье только началось, идет сбор и анализ фактуры. «К формированию выводов надо подходить крайне ответственно. Мы не можем себе позволить фантазировать, что-то выдумывать — для тщательной перепроверки фактов, их анализа нужно время. Здесь уместно вспомнить о русской пословице: “Семь раз отмерь, один раз отрежь”, — констатировали в агентстве.