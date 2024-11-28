Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

Как выяснили оперативники и поисковики, девушка попала на камеры видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2» Сергиево-Посадского городского округа, что в 62 километрах от Ивантеевки. Очевидцы отмечали, что она пыталась попасть внутрь. Затем жители СНТ заметили, что незнакомка двинулась в сторону лесополосы.