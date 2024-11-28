Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

По данным источника, Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) перевозчика должен был вылететь из Саранска в Санкт-Петербург в 14:05 мск. Сначала рейс задержали на 40 минут, затем пассажиров посадили в воздушное судно, однако оно не сдвинулось с места.