Три человека насмерть отравились в частном социальном центре в Алтайском крае

Работники местного социального центра нашли одного из постояльцев мёртвым. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие. Их с признаками отравления госпитализировали, после чего ещё двое из них скончались. Чем они отравились, пока неизвестно.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание — десять лет колонии.
В учреждении работают следователи, персонал допрашивается. С больными работают врачи, с погибшими — судмедэксперты.