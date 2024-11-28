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Три человека насмерть отравились в частном социальном центре в Алтайском крае

По данным SHOT, трагедия произошла в селе Калистратиха Калманского района.

Источник: Телеграм-канал Shot

Работники местного социального центра нашли одного из постояльцев мёртвым. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие. Их с признаками отравления госпитализировали, после чего ещё двое из них скончались. Чем они отравились, пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание — десять лет колонии.

В учреждении работают следователи, персонал допрашивается. С больными работают врачи, с погибшими — судмедэксперты.