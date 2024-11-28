Пассажирам экстренно севшего самолета из Таиланда в Кольцово ничего не угрожает

Ранее в этот день самолет Airbus A330 приземлился в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за сообщений о подозрительном устройстве на борту.
«На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что на место посадки самолета для оперативных мероприятий были направлены пожарные, медики и силовики.
По данным источника «Известий», информация о заложенной на борту бомбе пришла в аэропорт Кольцово по электронной почте. Экипаж, в свою очередь, ничего подозрительного не нашел.
Ранее, 4 ноября, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет совершил экстренную посадку в Пулково. Посадка произошла в 18:40 мск. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.