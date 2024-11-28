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В Уфе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС.

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