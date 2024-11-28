«Привлечены 46 специалистов»: на крупном складе в Уфе вспыхнул пожар

Сегодня вечером, 28 ноября, в Уфе произошел крупный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
По улице Деревенская переправа вспыхнуло здание производственно-складского назначения. Согласно предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция.
Силы и средства МЧС приступили к работе по повышенному рангу пожара. К тушению привлекли 46 специалистов и 14 единиц техники, подано несколько пожарных стволов.
Информации о каких-либо пострадавших нет.
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