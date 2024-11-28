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Машина реанимации столкнулась с иномаркой в Ростове

В Ростове машина реанимации попала в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

На улице Стадионной в Ростове-на-Дону машина реанимации столкнулась с иномаркой BMW. Об этом днем 28 ноября в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, после удара легковую машину развернуло. Движение из-за этого оказалось затруднено. Был ли пациент внутри автомобиля медиков, неизвестно.

Инцидент подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что среди людей пострадавших не было, но транспорт получил механические повреждения.

Напомним, ранее на трассе в Ростовской области после ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель легковушки.