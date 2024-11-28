Приют для животных полностью сгорел в Луге

В четверг, 28 ноября, пожар в приюте для животных в Луге превратил место в настоящее пепелище. Так, сотрудники МЧС утром получили сообщение о возгорании на улице Нижегородская, куда двинулась дежурная смена 135 пожарной части. Об инциденте сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
— Горели частный дом и хозяйственная постройка на общей площади 106 квадратных метров, — рассказали о масштабах огня в спасательном ведомстве.
Огонь ликвидировали через час, к 09:44. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Пойдем найдем Луга» сообщают, что здание выгорело полностью и не подлежит восстановлению. Приют был домом для его хозяйки, поэтому сейчас она осталась без крова. Кроме жилого дома, сгорели сараи, вольеры, будки.
Волонтеры смогли спасти 115 собак и шесть кошек. Однако, к сожалению, несколько псов не удалось спасти из пожара. Сейчас волонтеры просят помощи в разборе и вывозе завалов, а также в восстановлении вольеров и будок для собак и покупки корма для них.