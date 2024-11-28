Приют для животных полностью сгорел в Луге

Волонтеры смогли спасти 115 собак и шесть кошек. Однако, к сожалению, несколько псов не удалось спасти из пожара. Сейчас волонтеры просят помощи в разборе и вывозе завалов, а также в восстановлении вольеров и будок для собак и покупки корма для них.