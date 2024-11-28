«После проведения осмотра постояльцев и сотрудников организации медиками принято решение о госпитализации пациентов в Барнаул. Для эвакуации были задействованы 7 бригад скорой помощи. Пациентов доставили в инфекционное отделение городской больницы № 5 города Барнаула. В настоящее время в стационаре находятся 18 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Все необходимое лечение получают», — сообщили в министерстве.
Число госпитализированных из соццентра на Алтае выросло до 18
БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где погибли 3 человека, увеличилось до 18 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.