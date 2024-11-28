В петербургском ресторане отравились более 20 человек

Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о пищевом отравлении у посетителей ресторана на улице Сизова. Сообщалось, что по предварительным данным, было госпитализировано шесть человек.