В петербургском ресторане отравились более 20 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана, в инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией с 24 по 25 ноября восьми случаев кишечной инфекции у употреблявших кулинарную продукцию в предприятии общественного питания «Токио Сити» (ООО «ИНФИНИТИ», улица Сизова дом 9 лит. А).
«По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — говорится в сообщении.
По сообщению ведомства, управление Роспотребнадзора организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, провело дезинфекционные мероприятия.
Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что следственные органы проводят проверку после сообщений СМИ о пищевом отравлении у посетителей ресторана на улице Сизова. Сообщалось, что по предварительным данным, было госпитализировано шесть человек.