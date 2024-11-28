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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 ноября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии

Израильские ВС нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане 27 и 28 ноября, нанеся удары по ливанским территориям, сообщили в ливанской армии.

Глава МИД Ирана заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем

Иран не стремится к эскалации, но готов защитить себя, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что страна готова к войне с Израилем, но предпочитает избежать конфликта. Арагчи также отметил, что ответственность за мир в регионе лежит на США.

ICAN: Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие

Израиль давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может запускать с суши, самолетов и моря, заявила Алисия Сандерс-Закре из ICAN. По ее словам, Израиль обладает около 90 ядерными боеголовками.

В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе

Израиль завершит войну в Газе после выполнения трех целей: возвращения заложников, ликвидации инфраструктуры ХАМАС и устранения угрозы безопасности страны, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Байден намерен добиться прекращения огня в Газе после сделки с Ливаном

Джо Байден стремится достичь соглашения по освобождению заложников и прекращению огня между Израилем и ХАМАС до вступления в должность Дональда Трампа. Байден считает, что откладывать решение до января 2025 года — безумие.