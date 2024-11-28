Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 ноября 2024 года

Иран не стремится к эскалации, но готов защитить себя, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что страна готова к войне с Израилем, но предпочитает избежать конфликта. Арагчи также отметил, что ответственность за мир в регионе лежит на США.