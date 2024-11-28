Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 ноября 2024 года

Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии
Израильские ВС нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане 27 и 28 ноября, нанеся удары по ливанским территориям, сообщили в ливанской армии.
Глава МИД Ирана заявил о готовности к полномасштабной войне с Израилем
Иран не стремится к эскалации, но готов защитить себя, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что страна готова к войне с Израилем, но предпочитает избежать конфликта. Арагчи также отметил, что ответственность за мир в регионе лежит на США.
ICAN: Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие
Израиль давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может запускать с суши, самолетов и моря, заявила Алисия Сандерс-Закре из ICAN. По ее словам, Израиль обладает около 90 ядерными боеголовками.