Суд вынес приговор адвокату Идалову

В своем последнем слове Тимур Идалов рассказал, что он заявил прокурору Тарасовой (известной после дела о драках футболистов Кокорина и Мамаева) несколько реплик, в том числе сказал следующее: «у меня такое ощущение, что прокурор не прокурор, а сыщик всех времен и народов, какой информацией вы обладаете, объясните без протокола, вы превышаете полномочия прокурора… Не надо превышать полномочия, комиссар Каттани, блин. Комиссара Каттани давно расстреляли».