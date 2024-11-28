Воровала с помощью дочери: в Салавате бывший главный бухгалтер совершила аферу на 11 млн рублей и отделалась условкой

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Подсудимая не признала вину. Салаватский городской суд ей наказание в виде пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также взыскал сумму причиненного ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.