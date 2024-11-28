Воровала с помощью дочери: в Салавате бывший главный бухгалтер совершила аферу на 11 млн рублей и отделалась условкой

В башкирском городе Салават предстала перед судом бывший главный бухгалтер частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Вектор знаний». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Женщина вносила в финансовую программу ложные данные о начислениях заработной платы и стимулирующих выплат себе и своей дочери, которая работала в учреждении в качестве специалиста. Таким образом она получила более 11 миллионов рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.
На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Подсудимая не признала вину. Салаватский городской суд ей наказание в виде пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также взыскал сумму причиненного ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.
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