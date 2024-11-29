Россиянин избил тростью пригласившую его в гости пенсионерку

Женщина сжалилась над мужчиной и пригласила его в гости. Во время беседы между ними возник словесный конфликт, в ходе которого, гость схватил трость потерпевшей и начал наносить ей удары. Пенсионерка испугалась, выбежала на лестничную площадку и начала кричать. На крик вышли соседи, а злоумышленник, испугавшись, скрылся. Нападавшего разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.