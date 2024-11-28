В Тбилиси у здания парламента начались столкновения митингующих с полицией

Стихийный митинг в Тбилиси начался после того, как ранее в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС темой начала диалога, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.