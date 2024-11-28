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В Тбилиси у здания парламента начались столкновения митингующих с полицией

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции начались возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа. Полиция пытается вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Правоохранители вынуждены применять перцовый газ. Задержаний пока не зафиксировано.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к митингующим. Она призвала власти к проведению повторных парламентских выборов.

Стихийный митинг в Тбилиси начался после того, как ранее в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС темой начала диалога, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.