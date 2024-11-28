В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб

«С 7:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией “Джебхат ан-Нусра”*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России», — сказал он.
Игнасюк уточнил, что за прошедшие сутки террористы понесли существенные потери в технике и личном составе, уничтожено не менее 400 человек.
Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 13 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры»*: 12 из них — в провинции Идлиб, еще один — в провинции Алеппо.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.