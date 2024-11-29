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Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль дело об аварии с 4 погибшими

По факту ДТП, повлекшего смерть 4 человек, организована процессуальная проверка.

В целях регулирования действий правоохранителей на месте аварии находится прокурор Иловлинского района Волгоградской области Федор Жакин, сообщает областная прокуратура.

Как стало известно ранее, днем 28 ноября в Иловлинском районе произошло столкновение «Черри Тиго» и грузовика «ДАФ», в результате чего погиб водитель легкового автомобиля, женщина и двое несовершеннолетних, находящихся в машине в качестве пассажиров. Их попутчицу, находившуюся в том же салоне, доставили в больницу с травмами.

По итогам процессуальной проверки будет принято решение, законность которого проверит прокуратура.