Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль дело об аварии с 4 погибшими

Как стало известно ранее, днем 28 ноября в Иловлинском районе произошло столкновение «Черри Тиго» и грузовика «ДАФ», в результате чего погиб водитель легкового автомобиля, женщина и двое несовершеннолетних, находящихся в машине в качестве пассажиров. Их попутчицу, находившуюся в том же салоне, доставили в больницу с травмами.