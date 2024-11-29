Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Беспилотник был сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Беспилотник самолётного типа упал в районе села Скородное, в результате чего в двух частных домах были выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также пострадал один легковой автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.
Кроме того, обломок беспилотника повредил газовую трубу, что привело к возгоранию. Аварийная служба оперативно перекрыла подачу газа. Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее силы ПВО сбили над Кубанью 14 украинских беспилотников. Сообщалось о пострадавшей жительнице Славянска-на-Кубани, во двор дома которой упали обломки дрона.