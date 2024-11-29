На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Башкортостане, где горела лакокрасочная продукция, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщало, что сотрудники тушат крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров в производственном здании в Уфе. По предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция. Позже ведомство сообщило о локализации возгорания.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Башкортостане», — говорится в сообщении.