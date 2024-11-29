Гладков: ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино

В Белгородской области, в городе Шебекино, произошла атака двух беспилотников ВСУ, в результате которой были зафиксированы повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщают региональные власти.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали два частных дома: повреждены окна и кровля, а на территории одного из домов вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, который удалось оперативно ликвидировать. Также были выявлены локальные повреждения на линии электропередачи, из-за чего одна из улиц временно осталась без электричества.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ, а аварийные службы уже готовы приступить к устранению последствий.
Ранее беспилотник был сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области.