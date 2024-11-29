Заберет отец: Стала известна судьба младенца, мать которого подозревают в убийстве брата-близнеца под Ростовом

Женщина заглядывала во все встречные магазины. В каждом просила вызвать такси и получала отказ. В пивном ларьке на нее все же обратили внимание. Но вместо такси предложили зарядку для телефона. Пока ее искали, в помещение влетел 56-летний гражданский муж. Мужчина кричал: «Куда ты дела детей?». А заглянув в переноску, отец увидел: один малыш был без сознания, второй — погиб.