Заберет отец: Стала известна судьба младенца, мать которого подозревают в убийстве брата-близнеца под Ростовом

Небольшой приморский город в Ростовской области на днях всколыхнула страшная новость — 35-летнюю женщину, маму шестимесячных близнецов, задержали по подозрению в убийстве.
По словам местных жителей, Оксана бродила по спальному микрорайону с люлькой-переноской в руках и от нее сильно разило спиртным.
Женщина прогнала супруга из дома Иван МАКЕЕВ.
«ДА ОН УМЕР. ТЫ НЕНОРМАЛЬНАЯ?».
Женщина заглядывала во все встречные магазины. В каждом просила вызвать такси и получала отказ. В пивном ларьке на нее все же обратили внимание. Но вместо такси предложили зарядку для телефона. Пока ее искали, в помещение влетел 56-летний гражданский муж. Мужчина кричал: «Куда ты дела детей?». А заглянув в переноску, отец увидел: один малыш был без сознания, второй — погиб.
— Да он умер! Ты ненормальная? — кричал отец, прижимая к груди сынишку.
К этому моменту очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Оксану задержали, а выжившего ребенка отвезли в ближайшую больницу. У малыша диагностировали черепно-мозговую травму и острый бронхит. А еще лицо ребенка было покрыто гематомами.
В день убийства сына подозреваемая отмечала день рождения Евгения ГУСЕВА.
ОТМЕЧАЛА ЮБИЛЕЙ.
Оказалось, что накануне женщина отмечала свой юбилей. Вроде как много выпила и поскандалила с супругом, которого выгнала из квартиры. И в ту ночь отец детей дома не ночевал. Сама мать объяснила, что никак не могла уснуть — мешали плачущие младенцы, и тогда «успокоила» их страшным образом.
Сейчас женщина в СИЗО. Выжившего ребенка отправили в детскую больницу Ростова. Состояние мальчика уже стабилизировалось. Медики говорят, что видимые улучшения есть. Его перевели из реанимации в стационар.
Известно, что в суд на избрание меры пресечения матери детей, гражданский муж не пришел.
И скорее всего после выписки из больницы он заберет оставшегося в живых малыша.
— Оснований лишать родительских прав на сегодняшний день нет, — рассказал источник издания.
К слову, старший сын Оксаны от другого брака тоже живет с папой. Мальчику уже семь лет. Говорят, что мужчина забрал его у экс-жены из-за того, что та много пила.
Малыш находится в больнице Алексей БУЛАТОВ.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в Следственном Управлении СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.