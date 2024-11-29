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Заберет отец: Стала известна судьба младенца, мать которого подозревают в убийстве брата-близнеца под Ростовом

Что будет с полугодовалым близнецом, мать которого задержали по подозрению в убийстве брата под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Небольшой приморский город в Ростовской области на днях всколыхнула страшная новость — 35-летнюю женщину, маму шестимесячных близнецов, задержали по подозрению в убийстве.

По словам местных жителей, Оксана бродила по спальному микрорайону с люлькой-переноской в руках и от нее сильно разило спиртным.

Женщина прогнала супруга из дома Иван МАКЕЕВ.

«ДА ОН УМЕР. ТЫ НЕНОРМАЛЬНАЯ?».

Женщина заглядывала во все встречные магазины. В каждом просила вызвать такси и получала отказ. В пивном ларьке на нее все же обратили внимание. Но вместо такси предложили зарядку для телефона. Пока ее искали, в помещение влетел 56-летний гражданский муж. Мужчина кричал: «Куда ты дела детей?». А заглянув в переноску, отец увидел: один малыш был без сознания, второй — погиб.

— Да он умер! Ты ненормальная? — кричал отец, прижимая к груди сынишку.

К этому моменту очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Оксану задержали, а выжившего ребенка отвезли в ближайшую больницу. У малыша диагностировали черепно-мозговую травму и острый бронхит. А еще лицо ребенка было покрыто гематомами.

В день убийства сына подозреваемая отмечала день рождения Евгения ГУСЕВА.

ОТМЕЧАЛА ЮБИЛЕЙ.

Оказалось, что накануне женщина отмечала свой юбилей. Вроде как много выпила и поскандалила с супругом, которого выгнала из квартиры. И в ту ночь отец детей дома не ночевал. Сама мать объяснила, что никак не могла уснуть — мешали плачущие младенцы, и тогда «успокоила» их страшным образом.

Сейчас женщина в СИЗО. Выжившего ребенка отправили в детскую больницу Ростова. Состояние мальчика уже стабилизировалось. Медики говорят, что видимые улучшения есть. Его перевели из реанимации в стационар.

Известно, что в суд на избрание меры пресечения матери детей, гражданский муж не пришел.

И скорее всего после выписки из больницы он заберет оставшегося в живых малыша.

— Оснований лишать родительских прав на сегодняшний день нет, — рассказал источник издания.

К слову, старший сын Оксаны от другого брака тоже живет с папой. Мальчику уже семь лет. Говорят, что мужчина забрал его у экс-жены из-за того, что та много пила.

Малыш находится в больнице Алексей БУЛАТОВ.

ОФИЦИАЛЬНО.

Как сообщили в Следственном Управлении СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.