Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции в Тбилиси

Акция началась вечером 28 ноября около штаба правящей партии «Грузинская мечта», затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента.
На место прибыл спецназ, начались столкновения протестующих с полицейскими, пострадали по меньшей мере трое сотрудников грузинского МВД. Также пострадали несколько журналистов, в том числе оператор грузинского «Первого канала».
Ведомство пообещало «соответствующую реакцию» на противоправные действия«. По информации “Рустави 2”, спецназ уже начал вытеснять протестующих с места проведения акции, туда прибыла спецтехника.
По данным Ambebi, спецназ уже полностью контролирует соседние улицы Чичинадзе и 9 апреля, где ранее находились протестующие, и движется в сторону проспекта Руставели. Полиция призывает демонстрантов добровольно покинуть место митинга до принятия мер, передает «Рустави». По его данным, протестующие бросают в полицейских разные предметы.
МВД Грузии объяснило предпринятые меры тем, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона о демонстрациях.
Лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Сильная Грузия», в свою очередь, заявили о продолжении протестов несмотря на вмешательство правоохранителей.
Они пообещали создать объединенный координационный штаб, и, начиная с 29 ноября, информировать граждан о стратегии и том, как будет продолжаться протест.
На митинге также присутствует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе Батуми и Кутаиси стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года. Зурабишвили обвинила власти в осуществлении «конституционного переворота» и призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.