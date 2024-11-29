Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции в Тбилиси

Поводом для начала протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе Батуми и Кутаиси стало решение властей страны снять с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года. Зурабишвили обвинила власти в осуществлении «конституционного переворота» и призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.