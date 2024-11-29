Спецназ в Тбилиси применил водомет для разгона протестующих у парламента

Силовые структуры в Тбилиси начали разгонять участников протестной акции у парламента. Подробности сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, травмы разной степени тяжести уже получили три сотрудника правоохранительных органов. Поэтому было принято решение пустить «предупредительный сигнал» и применить водомет.
Толпа отреагировала на меру негативно. Под струю водомета попали несколько протестующих. Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь сотне пострадавших. Ситуация продолжает накаляться.
Напомним, что протесты начались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе озвучил принятое властями решение заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Толпа принесла на митинги флаги Грузии и ЕС.
Ранее Кобахидзе заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России. По его словам, существуют «красные линии», которых Грузия будет придерживаться.