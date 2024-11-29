Футболиста «Кванта» подозревают в похищении и доведении до смерти пытками

Футболиста обнинского «Кванта» Виталия Мельникова подозревают в совершении преступления. Подробности озвучили журналисты «Вести. Дежурная часть».
По их данным, игрок подозревается в похищении человека, которое, предположительно, произошло в октябре этого года. Также рассматривается вероятность того, что похищенный был доведен до смерти пытками.
Сообщается, что Мельников действовал вместе с подельниками. Они похитили предпринимателя из Чехова Самрата Джавадова.
Старший помощник руководителя ГСУ России по Московской области Ольга Врадий проинформировала, что мужчина был вывезен в лес и подвергся пыткам. Весь процесс снимался на камеру. Через некоторое время Джавадов потерял сознание и скончался.
Обнаружила тело предпринимателя его мать. Джавадова нашли мертвым через две недели после пропажи.
Мельникова и пятерых подельников задержали на территории Калуги. Мать погибшего заявляет, что у нее требовали 5 миллионов рублей в качестве выкупа за сына.
Ранее сообщалось, что у футбольного клуба «Крылья Советов» образовался долг в размере 36 миллионов рублей. Он связан с деятельностью лиц, предположительно вовлеченных в коррупционные схемы в сфере судейства.