Следы привели к дереву: жительница Хабаровска украла у подруги миллион и спрятала

В Хабаровске 22-летняя женщина похитила из портфеля подруги больше миллиона рублей. Полиция раскрыла дело, деньги вернули хозяйке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Жительница Хабаровска заметила пропажу сбережений после визита подруги. Из спрятанного в шкафу портфеля исчезли деньги. Полицейские установили, что к краже причастна ее подруга.