Следы привели к дереву: жительница Хабаровска украла у подруги миллион и спрятала

В Хабаровске 22-летняя женщина похитила из портфеля подруги больше миллиона рублей. Полиция раскрыла дело, деньги вернули хозяйке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жительница Хабаровска заметила пропажу сбережений после визита подруги. Из спрятанного в шкафу портфеля исчезли деньги. Полицейские установили, что к краже причастна ее подруга.
«Женщина призналась, что спрятала деньги под деревом во дворе. Через сутки полицейские изъяли купюры и вернули хозяйке», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Против женщины завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.