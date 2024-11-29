В Санкт-Петербурге более 20 человек отравились в азиатском ресторане

В ресторане «Токио Сити» в Санкт-Петербурге зафиксированы случаи сальмонеллезной инфекции: госпитализированы 21 человек, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, с 24 по 25 ноября произошло восемь случаев отравления, после чего 25 ноября управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование и провело ряд противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по статье 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье может составлять до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за отравления неизвестным веществом умерли три человека, еще 10 были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.