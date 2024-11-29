В Новосибирске суд простил девушек, укравших «Айфон» из туалета в ТЦ

В Новосибирске суд простил девушек, укравших забытый «Айфон 12» из кабинки туалета. Инцидент произошел в крупном ТЦ по улице Гоголя.
По данным следствия, девушки обнаружили забытый телефон в кабинке на полочке для вещей и решили присвоить. Не стали обращаться в администрацию, а забрали с собой.
Хозяйка стала искать смартфон и заметила неладное, обратилась в полицию. Подозреваемых установили, они признали вину и возместили ущерб в 50 тысяч рублей. Потерпевшая не возражала против примирения.
— Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемых в краже группой лиц в значительном размере в связи с примирением, — сообщил в приговоре Центральный районный суд.