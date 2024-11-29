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В Новосибирске суд простил девушек, укравших «Айфон» из туалета в ТЦ

Они извинились и выплатили 50 тысяч ущерба.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд простил девушек, укравших забытый «Айфон 12» из кабинки туалета. Инцидент произошел в крупном ТЦ по улице Гоголя.

По данным следствия, девушки обнаружили забытый телефон в кабинке на полочке для вещей и решили присвоить. Не стали обращаться в администрацию, а забрали с собой.

Хозяйка стала искать смартфон и заметила неладное, обратилась в полицию. Подозреваемых установили, они признали вину и возместили ущерб в 50 тысяч рублей. Потерпевшая не возражала против примирения.

— Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемых в краже группой лиц в значительном размере в связи с примирением, — сообщил в приговоре Центральный районный суд.