В Новосибирске сбежавший водитель попал в суд за сбитого пешехода

Водитель «Тойоты» остановился, посмотрел на сбитого пешехода — тот был в сознании. Затем сел в авто и скрылся с места ДТП. Девушка увидела трагедию с балкона и вызвала скорую, в больнице у пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы. Пешеход до сих пор проходит лечение, он на треть утратил трудоспособность.