В Новосибирске сбежавший водитель попал в суд за сбитого пешехода

В Новосибирске продолжается суд над водителем «Тойоты», который сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло утром 2 мая 2024 года возле дома по улице Пархоменко, 90.
По информации прокуратуры, 35-летний водитель ехал на «Тойоте Прогресс» и не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Остальные водители затормозили, но «Тойота» проигнорировала знаки и сбила 38-летнего мужчину.
Водитель «Тойоты» остановился, посмотрел на сбитого пешехода — тот был в сознании. Затем сел в авто и скрылся с места ДТП. Девушка увидела трагедию с балкона и вызвала скорую, в больнице у пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы. Пешеход до сих пор проходит лечение, он на треть утратил трудоспособность.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью с оставлением места ДТП. Вскоре виновника задержали, ему избрали подписку о невыезде.
— Обвиняемый частично признал вину, ранее не был судим, по его словам, официально не работал. Дело рассматривается в суде, — сообщила КП-Новосибирск Татьяна Мильбергер, помощник прокурора Ленинского района.