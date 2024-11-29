За сутки снегопада на дорогах Хабаровского края пострадали пять человек

Во время циклона на дорогах Хабаровского края пострадало пять человек. За 28 ноября в регионе зарегистрировано 40 ДТП, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время снегопадов обычно происходит меньше серьезных происшествий, чем при хорошей погоде. Так, например, 26 ноября зарегистрировано 52 ДТП. Причина в том, что автомобилей в целом на дорогах становится меньше: часть водителей решает не выезжать в непогоду, другие не могут выбраться из дворов. Кроме того, в ненастье автомобили движутся более аккуратно.
Накануне, 28 ноября, наиболее серьезные происшествия зафиксированы в Хабаровске, где на дорогах пострадали три человека, и в Комсомольске, там травмы получили двое.
В Хабаровске неустановленный водитель сбил девочку, перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода. С места аварии он скрылся и находится в розыске. Из-за несоблюдения дистанции произошла авария с пострадавшим на улице Ленинградской — «Тойота Приус» врезался в «Тойота Прадо». На Краснореченской «Митсубиси Грандис» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Лексус», который отбросило в «Тойота Прадо». Там тоже пострадал один человек.
В Комсомольске на улице Дикопольцева занесло «Тойота Прадо», в результате внедорожник столкнулся с автомобилем «Тойота Витц» — пострадали водитель и 13-летний пассажир.
Дорожный надзор Госавтоинспекции организует проезд спецтехники для очистки дорог, контролирует ситуацию и в дальнейшем сделает выводы о содержании дорог в период прохождения циклона.
— Во время сложных погодных условий призываем водителей быть очень внимательными и аккуратными на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не совершайте резких маневров и резкого торможения, и следуйте правилам дорожного движения, — напомнила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.