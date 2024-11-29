За сутки снегопада на дорогах Хабаровского края пострадали пять человек

Во время снегопадов обычно происходит меньше серьезных происшествий, чем при хорошей погоде. Так, например, 26 ноября зарегистрировано 52 ДТП. Причина в том, что автомобилей в целом на дорогах становится меньше: часть водителей решает не выезжать в непогоду, другие не могут выбраться из дворов. Кроме того, в ненастье автомобили движутся более аккуратно.