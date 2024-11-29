В Приморье расследуют дело о травмировании подростка в детском лагере

В Приморье 14-летний подросток во время отдыха в детском лагере упал с крыши неогороженного строения и получил перелом предплечья. Возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого доложат главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого СКР.
Как отметили в ведомстве, в комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России (18+) обратилась жительница Приморского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 14-летнего сына в детском спортивном лагере в поселке Ливадия. В июле текущего года мальчик упал с крыши неогороженного строения, в результате его госпитализировали с закрытым переломом предплечья, в настоящем времени ему требуется реабилитация после перенесенных оперативных вмешательств. Отмечается, что руководство лагеря не имеет соответствующей лицензии и учреждение функционировало незаконно. Никто к ответственности не привлечен.
В СУ СКР России по Приморскому краю расследуется уголовное дело, доклад по которому затребовал глава СКР Александр Бастрыкин, а по завершении расследования — его результаты. Кроме того, председатель российского Следкома поручил доложить о причинах допущенной волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.