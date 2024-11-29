В Приморье расследуют дело о травмировании подростка в детском лагере

Как отметили в ведомстве, в комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России (18+) обратилась жительница Приморского края. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 14-летнего сына в детском спортивном лагере в поселке Ливадия. В июле текущего года мальчик упал с крыши неогороженного строения, в результате его госпитализировали с закрытым переломом предплечья, в настоящем времени ему требуется реабилитация после перенесенных оперативных вмешательств. Отмечается, что руководство лагеря не имеет соответствующей лицензии и учреждение функционировало незаконно. Никто к ответственности не привлечен.