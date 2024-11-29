В Приморье суд осудил чиновника за снос дома в Тавричанке

В Приморье Надеждинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации района Денису Котренко, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. Речь идет о преступлении, предусмотренном пунктом «д» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ — это случаи, когда чиновники используют свою власть с причинением серьезного ущерба.
Эта история началась в октябре 2022 года в посёлке Тавричанка. Тогда обвиняемый принял решение о сносе дома № 9 на улице Парковой, не позаботившись о том, чтобы наниматели и владельцы квартир получили новое жильё взамен аварийного. В итоге восемь жильцов по договорам соцнайма и члены их семей, а также один собственник жилого помещения (в общей сложности 15 граждан) остались без крыши над головой. Нарушение вскрылось в ходе проверки, организованной прокуратурой.
Суд, учтя позицию надзорного ведомства, назначил экс-чиновнику наказание. Ему дали четыре года условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, он на два года лишился права занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Пока приговор не вступил в законную силу.
Сейчас, по данным Telegram-канала «Прокуратура Приморского края», надзорное ведомство добивается восстановления прав граждан, оставшихся без жилья. Исковые требования находятся на стадии рассмотрения.