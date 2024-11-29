В Приморье суд осудил чиновника за снос дома в Тавричанке

Эта история началась в октябре 2022 года в посёлке Тавричанка. Тогда обвиняемый принял решение о сносе дома № 9 на улице Парковой, не позаботившись о том, чтобы наниматели и владельцы квартир получили новое жильё взамен аварийного. В итоге восемь жильцов по договорам соцнайма и члены их семей, а также один собственник жилого помещения (в общей сложности 15 граждан) остались без крыши над головой. Нарушение вскрылось в ходе проверки, организованной прокуратурой.