Суд не увеличил срок экс-гендиректору Зотову за хищения

Напомним, что Зотов являлся фигурантом двух уголовных дел. Приговоры были вынесены в 2021 и 2024 годах. Установлено, что бывший генеральный директор вывел из компании около 1,2 миллиарда рублей. Соответствующие сделки были проведены до продажи организации.