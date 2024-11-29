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Суд не увеличил срок экс-гендиректору Зотову за хищения

Мосгорсуд отклонил представление прокурора, который просил увеличить срок колонии с 7 до 11 лет.

Источник: Аргументы и факты

Прокурор просил увеличить срок колонии бывшему гендиректору одной из крупнейших лизинговых компаний России «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову по делу о мошенничестве. Однако Мосгорсуд отклонил представление, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Романа Костенко.

Срок просили увеличить с семи до 11 лет. При этом также предполагался штраф в 1 миллион рублей.

«Мосгорсуд отказал в удовлетворении представления прокуратуры прокурора», — указал Костенко.

Напомним, что Зотов являлся фигурантом двух уголовных дел. Приговоры были вынесены в 2021 и 2024 годах. Установлено, что бывший генеральный директор вывел из компании около 1,2 миллиарда рублей. Соответствующие сделки были проведены до продажи организации.

Предприниматель был арестован и отправлен в СИЗО в 2020 году. По словам его адвокатов, по первому сроку Зотов отбыл в СИЗО 33 месяца.