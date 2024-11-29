Сибирскую язву диагностировали еще у одного жителя Атырау

Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области сообщили об еще одном случае заражения сибирской язвой, передаёт BaigeNews.kz.
По их информации мужчина, который работал в убойном цехе КХ «Асыл-Агро» почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью самостоятельно.
«Сейчас он находится в больнице, ему диагностировали кожную сибирскую язву», — сообщили сотрудники департамента.
Отметим это уже второй случай заражения сибирской язвы среди людей в Атырау. По словам медиков, болезнь не передается от человека к человеку, оба заболевшие контактировали с больными животными.
Сейчас убойный цех, в котором погиб скот находится на карантине до середины декабря.