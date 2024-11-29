В Красноярске после пожара в коллекторе нашли тела троих человек

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 28 ноября трое лиц без определённого места жительства спустились в коллектор, расположенный вблизи дома. Через какое-то время в коллекторе произошёл пожар. Скорее всего, возгорание случилось из-за неосторожного обращения людей с огнём при курении.