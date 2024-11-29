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В Красноярске после пожара в коллекторе нашли тела троих человек

Личности погибших устанавливаются.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске завели уголовное дело после обнаружения при пожаре в коллекторе по ул. Тамбовская тел троих человек с обширными признаками термического воздействия огня.

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 28 ноября трое лиц без определённого места жительства спустились в коллектор, расположенный вблизи дома. Через какое-то время в коллекторе произошёл пожар. Скорее всего, возгорание случилось из-за неосторожного обращения людей с огнём при курении.

Видимых телесных повреждений криминального характера на телах не обнаружено.

Назначены судебные экспертизы для установления точных причин смерти погибших и возгорания. Личности погибших устанавливаются.

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